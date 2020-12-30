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30 декабря 2020, 21:15
Янь Ган

Продолжит ли китайский бизнес инвестировать в Беларусь - Янь Ган о новых центрах притяжения

Янь Ган
Янь Ган
Генеральный директор Компании по развитию индустриального парка, глава представительства в Беларуси компании China Merchants Group

Китайская Народная Республика в 2021 году уверенно продолжит реализацию в Республике Беларусь намеченных ранее лидерами двух стран совместных проектов. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Компании по развитию индустриального парка, глава представительства в Беларуси компании China Merchants Group Янь Ган. Он уверен, что в перспективе Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" станет передовой пилотной площадкой в Беларуси по международному сотрудничеству в самых разных сферах, в том числе логистике, новых методах борьбы с COVID-19.

- Была поставлена задача, что 2020 станет первым годом высококачественного развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Какие основные результаты были достигнуты в его развитии в этом году?

- Как раз накануне, буквально несколько дней назад, в парке состоялась церемония ввода в эксплуатацию Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений площадью 19 тыс. кв.м, построенного за счет средств технико-экономической помощи КНР. Этот центр станет важной платформой для научно-технических исследований и инкубации инновационных проектов, а также знаковым строением в парке. Резидентом центра уже стал совместный проект Китайской академии наук и Национальной академии наук Беларуси, кроме этого, ведутся переговоры со многими другими заинтересованными организациями.

Данное событие служит подтверждением, что индустриальный парк твердо следует цели высококачественного развития.

Хочу обратить внимание, что в 2020 году завершено строительство и приемка в эксплуатацию 4 внутриквартальных дорог к объектам на территории первой очереди освоения парка. В парке уже проложено 32,3 км дорог и 400 км дорожных сетей и других коммуникаций, а совокупный объем инвестиций в инфраструктуру парка на сегодняшний день составил $263 млн.

Кроме того, в 2020 году построены 3 новых типовых производственных корпуса, еще один находится на этапе строительства. В настоящее время уже завершены или находятся на этапе возведения 9 производственных корпусов. В этом году, невзирая на то, что в условиях эпидемии многие мероприятия по привлечению инвестиций могут проводиться только в онлайн-формате, благодаря приложенным усилиям парк все же смог привлечь более 13 новых резидентов, 30 предприятий в парке уже введены в эксплуатацию.

Что касается "мягкой среды", то в настоящее время госорганами проводится работа по внесению поправок в указ Президента, регулирующий деятельность парка. Компания по развитию индустриального парка и предприятия-резиденты, исходя из собственного опыта ведения хозяйственной деятельности, активно выдвигают замечания и предложения касательно совершенствования документа.

Уверен, что вслед за дальнейшим совершенствованием правовой базы будет непрерывно улучшаться деловой климат парка, и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" будет последовательно двигаться вперед по рельсам высококачественного развития.

- Господин Янь Ган, пандемия COVID-19 неизбежно оказала негативное влияние на развитие парка. Наряду с вызовом есть ли новые возможности для развития парка в ходе и после эпидемии? Какую перспективу вы видите в развитии парка после эпидемии?

- Хотя пандемия стала серьезным ударом для мировой экономики, она позволила укрепить сотрудничество Китая и Беларуси в области противостояния ей, а также в торгово-экономической сфере. Примером тому служит рост объемов перевозок по железнодорожному маршруту Китай - Европа. Объем операций резидента индустриального парка - ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания" - заметно возрос.

В условиях пандемии продвигалось сотрудничество Китая с европейскими странами в области традиционной китайской медицины и фармацевтики. Уверен в том, что Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в будущем станет передовой пилотной площадкой в Беларуси по сотрудничеству в этой сфере.

В период пандемии также наблюдается тенденция значительного роста объемов экспорта белорусской сельскохозяйственной и другой продукции в Китай, и наши страны имеют огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества.

Думаю, что после окончания пандемии парк одновременно с привлечением высокотехнологичных производственных проектов будет также активно продвигать научно-исследовательское сотрудничество Китая и Беларуси, осуществлять техническую инкубацию для передовых производственных проектов.

- В октябре состоялось 13-е заседание рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка. Что определено в качестве приоритетов развития парка на 2021 год?

- Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - это ключевой проект сотрудничества двух стран, который инициировали лично главы Китая и Беларуси и взаимно активно поддерживают правительства. Обе стороны будут тщательно претворять в жизнь договоренности и поручения глав двух государств, продвигать высококачественное развитие парка.

В 2021 году в качестве приоритетных определен ряд направлений работы. Так, намечено продолжить активную деятельность по профилактике и контролю COVID-19, преодолению ее влияния, поддержку реализации инвестиционных проектов резидентами парка.

Будет разработана Программа высококачественного развития индустриального парка, а также начата разработка ТЭО на объекты территории второй очереди освоения парка. Как ожидается, будет продолжено использование средств технико-экономической помощи КНР для поддержки развития индустриального парка.

Запланировано также дальнейшее расширение отраслей производства для привлечения инвестиций, активное продвижение создания платформы регионального научно-исследовательского сотрудничества. Большое внимание будет отводиться дальнейшему повышению эффективности и качества услуг, оказываемых резидентам парка по принципу "одной станции".

Безусловно, ключевым будет расширение цифровизации парка и совершенствование обмена информацией и статистическими данными между двумя странами.

- А как развивается сотрудничество с Беларусью компании China Merchants Group, представительство которой вы возглавляете в Минске?

- Благотворительный фонд China Merchants Group на протяжении последних лет постоянно поддерживает дружественное сотрудничество с белорусской стороной по различным проектам в Беларуси, а также ежегодно предоставляет финансовую поддержку общественно важным проектам.

В этом году, в период эпидемии коронавируса, благотворительный фонд China Merchants Group в срочном порядке закупил и безвозмездно предоставил Министерству здравоохранения Республики Беларусь медицинские средства на сумму $300 тыс. для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, компания на безвозмездной основе предоставляла складские помещения и услуги наземного сопровождения в аэропорту для гуманитарных грузов, отправленных 4 раза специальными рейсами белорусским правительством в Китай. Это было высоко оценено Министерством здравоохранения Республики Беларусь и посольством Беларуси в Китае.

- Какие проекты China Merchants Group удалось реализовать в последнее время?

- Вслед за строительством в 2015 году первого объекта Коммерческо-логистического парка China Merchants на территории Китайско-белорусского индустриального парка компания также построила и ввела в эксплуатацию бизнес-центр и торгово-выставочный центр.

Кроме того, China Merchants Group является главным инвестором гостиницы Минского международного выставочного центра, строительство которой начнется в ближайшее время.

Хочу обратить внимание, что China Merchants Group совместно с администрацией порта Дуйсбург (Германия) и другими партнерами строит в парке железнодорожный терминал (доля нашей компании составляет 31%), что создаст условия для осуществления железнодорожных перевозок через территорию парка.

В то же время China Merchants Industry Holding Co., Ltd. активно ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Geely, прилагая усилия к продвижению в парке совместного проекта.

Китайско-белорусский промышленный инвестиционный фонд под управлением China Merchants Group также принял активное участие в инвестировании и продвижении трех проектов резидентов парка.

- Как пандемия COVID-19 отразилась на сотрудничестве компании с Беларусью?

- Эпидемия COVID-19 вовсе не повлияла на уверенность корпорации China Merchants Group в плане инвестирования в Беларусь. Как один из акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" мы и в дальнейшем будем использовать преимущества диверсифицированной деятельности корпорации. То есть продолжим оказывать содействие сотрудничеству Китая и Беларуси в торгово-экономической сфере, сферах здравоохранения и традиционной китайской медицины, логистической и научно-инновационной сфере.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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