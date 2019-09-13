Беларусь и КНР подписали протокол по карантинным требованиям для экспорта жома сахарной свеклы

13 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай подписали протокол по карантинным требованиям для экспорта жома сахарной свеклы на китайский рынок. Подписи под документом поставили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый и заместитель министра главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Протокол подготовлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси совместно с концерном "Белгоспищепром" и Ассоциацией сахаропроизводителей "Белсахар" при участии посольства.

Стороны также договорились о проведении в сентябре китайскими специалистами выездной инспекции, по результатам которой состоится аккредитация белорусских производителей для экспортных поставок жома в Китай.-0-