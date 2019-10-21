Беларусь и Куба обсудят возможность создания СП в области логистики и машиностроения

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь считает перспективным создание совместных с Кубой предприятий в области логистики и машиностроения. Об этом сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом встречи с вице-президентом правительства Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это вопрос, который постоянно обсуждается и находится в центре внимания, - отметил Владимир Улахович. - То, что может сработать в самое ближайшее время, - это сотрудничество в области логистики. У нас есть крупные игроки, в том числе негосударственной формы собственности, и есть Куба как партнер, чтобы использовать ее транспортные, портовые возможности для работы на рынках Латинской Америки". Еще одним перспективным направлением для создания СП глава БелТПП считает машиностроение.

Стороны обсудили на встрече возможности выхода белорусских компаний на кубинский рынок и механизмы продвижения взаимной торговли. По словам Владимира Улаховича, у белорусских предприятий есть большой интерес к рынку этой страны. Перспективным представляется и сотрудничество в научно-технической сфере. На Кубе востребована продукция ведущих отечественных промышленных предприятий. Правда, по поставкам пока есть вопросы, финансовые инструменты еще не заработали в полной мере. "Мы понимаем те сложности, которые есть на пути развития наших торгово-экономических отношений. Наше общее желание - найти инструменты их преодоления", - подчеркнул председатель БелТПП.

В свою очередь Рикардо Кабрисас Руис подтвердил заинтересованность Кубы в развитии торгово-экономического сотрудничества и в целом взаимодействия с Беларусью. Если говорить о поставках белорусской продукции, то наибольший интерес для Кубы представляет все, что связано с сельскохозяйственным машиностроением. По мнению вице-президента, у сторон огромный потенциал для сотрудничества на взаимовыгодной основе.

Взаимный товарооборот Беларуси и Кубы по итогам 2018 года составил около $17 млн, $15 млн из них - это белорусский экспорт.-0-