Беларусь и Кыргызстан проведут онлайн-конференцию по двустороннему экономическому сотрудничеству

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Страчко встретился с Аскаром Салымбековым, почетным президентом Ассоциации "Дордой", которая является одной из ведущих бизнес-структур Кыргызстана. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Кыргызстане.

На встрече были обсуждены возможные направления взаимодействия дипломатической миссии и ассоциации для развития белорусско-кыргызских экономических связей. "В качестве первого шага стороны договорились провести онлайн-конференцию по проблематике двустороннего торгово-экономического сотрудничества с участием Белорусской торгово-промышленной палаты", - рассказали в дипломатической миссии.

Стороны намерены в дальнейшем провести и другие мероприятия, которые будут способствовать налаживанию более тесных контактов между белорусскими и кыргызскими партнерами.-0-