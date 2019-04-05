Беларусь и Липецкая область наметили мероприятия по развитию сотрудничества на 2019-2020 годы

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области России Игорь Артамонов подписали план мероприятий по развитию двустороннего торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

3-4 апреля белорусская делегация во главе с Владимиром Колтовичем посетила Липецкую область, где прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и данного региона России. Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, образования, молодежной политики, культуры и туризма, здравоохранения и социальной защиты, межрегиональных связей.

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"По итогам заседания подписан план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Липецкой областью Российской Федерации на 2019-2020 годы", - отметили в пресс-службе МАРТ. Достигнуты договоренности о подписании в текущем году соглашения между правительством Беларуси и администрацией Липецкой области о сотрудничестве по этим направлениям, а также о проведении очередного заседания рабочей группы в Минске.

Во время визита белорусской делегации в Липецкую область состоялся ряд встреч и переговоров с руководством администраций Липецкой области, Липецка, Ельца и Задонска, а также Липецкой торгово-промышленной палаты, Новолипецкого металлургического комбината, Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина.-0-