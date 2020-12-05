Беларусь и Молдова обсудили тему безопасности при поставках пищевой продукции

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин 4 декабря встретился с генеральным директором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов этой страны Владиславом Котичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском посольстве в Кишиневе.

"В ходе встречи была отмечена необходимость дальнейшего взаимодействия Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова с белорусскими ветеринарными службами для обеспечения качества и безопасности поставляемых на рынок Молдовы продуктов питания", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить сотрудничество, направленное на обеспечение высоких стандартов качества и безопасности при поставках пищевых продуктов.-0-