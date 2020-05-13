Беларусь и МВФ продолжают диалог по привлечению быстрого финансирования - Нацбанк

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Международный валютный фонд продолжают диалог по привлечению быстрого финансирования, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас Беларусь находится в процессе диалога с персоналом Международного валютного фонда. Они оценивают сложившуюся ситуацию в Беларуси, мы сравниваем наши прогнозы. Поэтому идет такой обычный рутинный диалог", - отметил Павел Каллаур.

По его мнению, делать прогнозы по поводу итогов переговоров пока преждевременно.

Как сообщалось, правительство Беларуси и Национальный банк обратились в МВФ с заявкой на получение быстрого финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн.-0-