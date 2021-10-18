Беларусь и Никарагуа создают совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

Во время встречи

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Никарагуа сегодня в Минске подписали межмидовский меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документами поставили главы внешнеполитических ведомств двух стран. От белорусской стороны - Владимир Макей, от никарагуанской - Денис Роналдо Монкада Колиндрес.

Глава МИД Никарагуа посещает нашу страну с официальным визитом 18-19 октября.-0-

Фото Егора Павлющика