Беларусь и Оренбургская область расширят взаимодействие в легкой промышленности

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оренбургская область России расширят взаимовыгодное сотрудничество в легкой промышленности. Об этом сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром" по итогам участия председателя ведомства, руководителя белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Оренбургской областью Татьяны Лугиной в международном форуме "Оренбуржье - сердце Евразии".

Форум проходил 21-22 ноября и собрал более 3 тыс. представителей 12 стран и 20 регионов России. На крупнейшей торговой площадке областного центра развернулась в том числе и фирменная торговля ОАО "Світанак", представив широкий спектр продукции белорусского предприятия.

Участники мероприятия обсудили реализацию потенциала евразийской интеграции, приоритетов национального развития, новые подходы в расширении границ экономик ЕАЭС. Состоялась международная выставка "Национальные проекты. Инвестиционный и экспортный потенциал".

По итогам форума был подписан протокол заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Оренбургской области, прошли встречи главы "Беллегпрома" с руководством Оренбуржья.

"Мы уже несколько лет участвуем в этом международном форуме, и с каждым годом наш пакет договоров и соглашений становится все больше. Повышается экономическая эффективность взаимодействия", - отметила Татьяна Лугина.

"Оренбуржье - сердце Евразии" проводится с 2010 года при поддержке Евразийской экономической комиссии и представляет собой одну из крупнейших в России дискуссионных площадок по обмену опытом и поиску ответов на современные вызовы международного сотрудничества в сфере экономики и технологий. В этом году темой мероприятия стала евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан.-0-