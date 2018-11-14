Беларусь и Пакистан готовятся к проведению заседания научно-технической комиссии

14 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан готовятся к проведению третьего заседания совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Исламабаде.

Данная тема обсуждалась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с федеральным министром науки и технологий Пакистана Мохаммадом Азамом Ханом Свати. Во время переговоров рассмотрены меры по активизации двустороннего сотрудничества в сфере науки и технологий, а также вопросы функционирования созданного в 2016 году белорусско-пакистанского центра по координации научно-технического и инновационного сотрудничества. Речь шла также о предстоящем в декабре этого года визите в Исламабад группы белорусских экспертов в области сельскохозяйственных технологий для выработки во взаимодействии с пакистанскими учеными плана совместного сотрудничества в области животноводства, растениеводства и ветеринарии.

Кроме того, в Исламабаде обсуждены меры по активизации белорусско-пакистанского сотрудничества в области сельского хозяйства. Андрей Ермолович провел встречу с федеральным министром продовольственной безопасности и исследований Пакистана Махбубом Султаном. На встрече отмечена позитивная динамика белорусско-пакистанской торговли продукцией сельскохозяйственного производства. Подчеркнута важность продолжения работы по развитию кооперационного сотрудничества, прежде всего, в сферах животноводства, растениеводства, организации совместных предприятий по производству мясной и молочной продукции на территории южноазиатской страны с использованием передовых белорусских технологий.

Достигнута также договоренность об обмене визитами на уровне руководителей профильных министерств, проведении в Минске в начале 2019 года очередного (пятого) заседания совместной рабочей группы по сельскому хозяйству. В качестве других переговорных площадок для проработки совместных проектов определены шестое заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (Исламабад, 6-7 марта 2019 года) и Белорусская агропромышленная неделя "Белагро-2019" (Минск, 4-9 июня 2019 года), в которой примет активное участие делегация пакистанских бизнесменов.-0-