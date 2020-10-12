Беларусь и Польша договорились о взаимном увеличении квоты разрешений для перевозчиков на 2021 год

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша договорились о взаимном увеличении квоты разрешений на автомобильные перевозки в 2021 году. Информация об этом размещена на портале Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение было достигнуто во время заседания белорусско-польской Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшего в режиме видеоконференции. В заседании приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина и директор Департамента дорожного транспорта Министерства инфраструктуры Польши Богдан Олексяк.

Во время заседания были проанализированы экономические данные, информация об использовании разрешений в 2020 году.

"По итогам длительных переговоров стороны согласовали на взаимной основе увеличение предварительной квоты разрешений на автомобильные перевозки грузов на 2021 год на 6 тыс. штук", - говорится в сообщении Минтранса.

Также во время заседания участники обменялись информацией и статистическими данными о взаимном товарообороте и развитии автомобильных перевозок грузов и пассажиров между двумя странами.-0-