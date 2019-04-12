Беларусь и Псковская область будут развивать сотрудничество в строительной и дорожной сферах

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Псковская область намерены развивать сотрудничество в строительной и дорожной сферах, а также в наращивании поставок различных видов продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам визита в Псковскую область белорусской делегации во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком.

На встрече Дмитрия Микуленка с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассмотрены основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая участие белорусских строительных организаций в возведении социальных объектов на территории Псковской области, в ремонте и строительстве дорог в регионе и увеличение взаимных поставок продукции. "Губернатор выразил поддержку идеям и проектам, направленным на развитие торгово-экономического сотрудничества и увеличения товарооборота между Беларусью и Псковской областью, - проинформировали в пресс-службе. - Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между субъектами хозяйствования Беларуси и Псковщины, взаимное желание развивать устойчивые взаимовыгодные экономические связи, высказались за организацию выезда бизнес-кругов Псковской области в Беларусь. По итогам встречи договорились поддерживать активность двусторонних контактов на всех уровнях. Губернатор Псковской области пригласил представителей Беларуси принять участие в Ганзейском форуме приграничных регионов".

Состоялось также заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области. В состав белорусской части рабочей группы вошли представители государственных органов, БелТПП и ведущих промышленных предприятий. На заседании Дмитрий Микуленок отметил, что Беларусь уделяет большое внимание развитию сотрудничества с регионами России, прежде всего со своими соседними областями. "Мы готовы оказывать любую поддержку в рамках взаимодействия, продвижения взаимной торговли, в том числе в проведении выставочных мероприятий. Есть большое желание придать новый импульс развитию наших отношений", - отметил министр.

На заседании были подведены итоги сотрудничества Беларуси и Псковской области за 2018 год и прошедший период 2019 года, обсужден ход реализации дорожной карты по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2018-2020 годы, рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере строительства, поставок строительных материалов, пассажирской и дорожной техники, межмуниципальное сотрудничество.

Во время визита в Псков белорусская делегация побывала на строительной площадке жилого микрорайона в деревне Борисовичи Псковского района и на Псковском электромашиностроительном заводе, который уже поставляет свою продукцию для ряда белорусских предприятий.-0-