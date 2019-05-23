Беларусь и РФ окончательно согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта мероприятий по замещению некачественной нефти из РФ окончательно согласована белорусской и российской сторонами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"Сегодня в Москве вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и российский вице-премьер Дмитрий Козак согласовали дорожную карту технических мероприятий, позволяющих заместить содержащую хлорорганику нефть в белорусской части трубопровода "Дружба" на чистую и возобновить транзитную транспортировку нефти в западном направлении", - сообщили в концерне.

В переговорах также участвовали представители концерна "Белнефтехим" и Минэнерго РФ.

"Планируется, что от документарной к практической реализации карты стороны приступят с завтрашнего дня - 24 мая", - добавили в "Белнефтехиме".

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" и сейчас загружен на 65%. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-