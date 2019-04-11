Беларусь и РФ пытаются сблизить позиции по доступу СП к российской господдержке - Утюпин

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности Беларуси и Министерство промышленности и торговли РФ продолжают переговоры по условиям доступа совместных сборочных предприятий к российской господдержке. Стороны пытаются сблизить позиции. Об этом сегодня журналистам заявил министр промышленности Павел Утюпин, передает корреспондент БЕЛТА.

В России действуют меры поддержки для собственных производителей, субсидирование, которое может достигать 25%. Есть программы Росагролизинга, по которым на комфортных условиях и на длительный срок доступна техника. "Продукция совместных предприятий, несмотря на глубокую степень кооперации, не всегда подпадает под эти условия. Сейчас мы находимся в переговорном процессе с Минпромторгом, пытаемся сблизиться наши позиции и решить в конечном итоге этот вопрос", - сказал Павел Утюпин.

В качестве примера он привел "Брянсксельмаш", где создано совместное сборочное производство комбайнов, степень локализации превышает 50%. По словам министра, по включению в программы субсидирования кормоуборочной техники договориться удалось. "По зерноуборочным комбайнам ведем переговоры. Думаю, что сможем сблизить позиции", - добавил Павел Утюпин.

Как сообщалось, Павел Утюпин обозначал проблему невыгодности условий, на которых белорусско-российские сборочные производства в России могут получать господдержку, на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.

Такие предприятия, как "Брянсксельмаш" и Череповецкий литейно-механический завод (ЧЛМЗ), не могут воспользоваться поддержкой, которая имеется в РФ. Обязательное условие в рамках законодательства состоит в том, чтобы определенный комплекс технологических операций выполнялся в России, пояснял тогда министр, предостерегая, что в конечном итоге это приведет к ухудшению экономической ситуации и на белорусских, и на российских предприятиях. При переносе определенных техопераций СП не будет иметь того же эффекта масштаба производства, который имеет МТЗ. Кроме того, пострадают кооперационные связи, уменьшатся закупки.

В этой ситуации белорусская сторона ставит вопрос о господдержке СП. Если предприятия смогут ею воспользоваться, то в конечном итоге это позволит удешевить технику для сельхозпотребителей, убеждены в Минпроме Беларуси.-0-