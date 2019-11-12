Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок продовольствия - Хотько

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены прогнозных балансов спроса и предложения по поставкам продовольствия. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"Может быть, будет несколько изменен формат этих балансов с учетом того, что планируется подписание дорожных карт. Мы будем видеть, насколько они нам в целом необходимы", - сказал Анатолий Хотько.

Во время открытия выставки-ярмарки

По его словам, в ближайшее время планируется встреча с министром сельского хозяйства России, на которой будет обсуждаться в том числе данный вопрос. "Все возможно. Мы готовимся к такому механизму прозрачности поставок. Еще будет обсуждение, но мы настраиваем себя на то, что существует возможность исключения этих балансов. Мы согласовываем нашу единую аграрную политику, и стоит вопрос об их необходимости", - отметил министр.

При этом сейчас стороны работают над балансами поставок на 2020 год. "По их принятию будем определяться на двусторонней встрече", - добавил Анатолий Хотько.

"Около 70% объема белорусского экспорта сельхозпродукции приходится на российский рынок. У нас периодически возникают проблемы, но мы стараемся их решать без ущерба для экономики наших сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей, - сказал заместитель премьер-министра Владимир Дворник. - Не вижу больших сложностей (в работе над дорожной картой по углублению интеграции с Россией в сфере АПК. - Прим. БЕЛТА). Сегодня идет оптимизация, чтобы у нас были единое понимание и общие направления развития в данной сфере".

На вопрос о том, как продвигается работа над дорожной картой, Анатолий Хотько ответил: "Идет обсуждение и стыковка всех нормативных документов. Не буду говорить, что нет никаких проблем, но они рабочие, и мы их решаем на двустороннем уровне".-0-

Фото Максима Гучека

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