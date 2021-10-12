12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют подписать документы по поставкам газа до конца года. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич после открытия XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне глав государств договоренности достигнуты. Цена на природный газ остается на уровне $128,5 за 1 тыс. куб.м. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для их подписания и в дальнейшем реализации договоренностей на 2022 год", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, сейчас готовится проект протокола по внесению изменений в межправсоглашение по ценообразованию в газовой сфере, а также протокол между правительством Беларуси и ПАО "Газпром". "Подписание этих документов планируется до конца года. На их основании будет подписываться контракт на поставку газа", - отметил министр.-0-