20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют расширять обмен информацией в таможенной сфере, сообщил сегодня журналистам руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть основной нормативно-правовой акт - Таможенный кодекс ЕАЭС. Часть статей имеют отсылки на национальный уровень, и у нас есть некие различия в таможенном оформлении. Будущее наших отношений и таможенного дела на национальном уровне напрямую связаны с развитием цифровых информационных технологий, - сказал Владимир Булавин. - Наши подходы к формированию информационных продуктов, ресурсов и систем синхронизированы с белорусскими коллегами. У нас развивается прежде всего цифровое информационное взаимодействие. Налажен обмен данными, правда в агрегированном, несколько укрупненном варианте. Поэтому сейчас на повестке дня стоит вопрос о полноценном обмене информацией о таможенном оформлении в Беларуси и России. Для таможенных администраций наших стран эта задача вполне решаемая, и об этом сегодня будем говорить".

Сегодня в Минске состоится заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства. Запланировано обсуждение широкого круга вопросов, в числе которых работа мобильных групп таможенных служб, создание интегрированной системы контроля и анализа рентгеновских изображений (сканограмм) инспекционно-досмотровых комплексов, а также интеллектуальной системы оформления и контроля товаров, пересылаемых в рамках электронной торговли.

Кроме того, сегодня в белорусской столице проходит Х Международная научно-практическая конференция "Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность". Мероприятие посвящено обсуждению норм международных и национальных правовых актов в сфере внешнеэкономической деятельности, рассмотрению перспектив совершенствования нормативной базы и правоприменительной практики в сфере таможенного дела. Программа конференции предусматривает обсуждение таких тем, как совершенствование таможенного транзита в ЕАЭС, современные технологии таможенного администрирования, развитие логистической системы и транзитного потенциала в Беларуси, многофункциональная роль таможенной службы в актуальных вызовах для международного бизнеса, интеграционные процессы международной торговли. Особое внимание на форуме уделено правоприменительной практике исполнения таможенного законодательства, инновационным инструментам развития таможенного дела, развитию деятельности некоммерческих организаций в таможенной сфере.-0-