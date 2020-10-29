Беларусь и Россия планируют в декабре подписать балансы поставок продовольствия на 2021 год

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют в декабре подписать прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам продовольствия на 2021 год. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым в формате видеоконференции.

"Стороны рассмотрели вопросы маркировки молочной продукции, фитосанитарного контроля, выполнение прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2020 год, подготовку балансов на следующий год. Планируется, что балансы на 2021 год будут согласованы и подписаны в декабре текущего года", - рассказали в Минсельхозпроде.

Министры во время встречи обсудили укрепление сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной сфере. Иван Крупко отметил, что аграрные отрасли Беларуси и России сработали в 2020 году с положительными результатами. "Несмотря на некоторое падение объемов взаимной торговли в первом полугодии, Россия является для Беларуси одним из основных партнеров, ее доля в структуре экспортных поставок составляет 75%. Удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь - 33,6%, в 2020 году он вырос на 2,3 процентных пункта", - обратили внимание в пресс-службе.

В январе - августе товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и России составил $3,7 млрд. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию сложился в сумме $2,8 млрд. Из России в январе - августе импортировано сельхозпродукции на $919,1 млн.

"Укреплению сотрудничества Беларуси и России в сельскохозяйственной сфере в текущем году способствовал и целый ряд проведенных мероприятий. Во время Форума регионов состоялась совместная аграрная секция, посвященная социальной и экономической активности молодежи на селе. Международную выставку "Белагро" посетили представители из Брянской, Псковской, Омской, Иркутской, Ленинградской областей и Приморского края. Проведены переговоры по дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и кооперации в сфере агропромышленного комплекса", - отметили в пресс-службе.-0-