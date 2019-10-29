Беларусь и Россия планируют в ноябре-декабре подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют в ноябре-декабре подписать прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам продовольствия на 2020 год, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время IV Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"На предыдущей встрече с министром сельского хозяйства России мы согласовали, что ориентировочно в ноябре-декабре должны уже подписать балансы поставок на 2020 год. Будем исходить из наших договоренностей, планов по увеличению производства животноводческой продукции в натуральном выражении. Будем планировать балансы поставок с определенным ростом по сравнению с 2019 годом. Мы двигаемся к увеличению поставок как со стороны России к нам, так и с нашей стороны на российский рынок", - сказал Анатолий Хотько.

Он подчеркнул, что белорусская и российская стороны стремятся к соблюдению прогнозных балансов на 2019 год. "Цифры на этот год у нас немного корректируются по отдельным товарным позициям. По одним мы подходим к выполнению, по другим подтягиваемся", - отметил министр.

По его словам, Россия по-прежнему остается основным рынком для поставок белорусского продовольствия, но тем не менее Беларусь стремится к диверсификации экспорта. "Активно работаем над сертификацией наших предприятий, их открытием для поставок на китайский рынок. В ближайшее время планируется подписание протокольного соглашения с Китаем по этим направлениям", - добавил Анатолий Хотько.

Как сообщалось, недавно Китай аккредитовал семь белорусских производителей рыбной продукции. Доступ на китайский рынок получили СП "Санта-Бремор" ООО, ООО "Баренцево", ООО "Камчатская рыба", ЗАО "ДГ-Центр", СООО "Вкус рыбы плюс", ООО "Неофиш" и ЧПУП "15 авеню", которые с 22 октября получили возможность поставлять в КНР приготовленную и консервированную рыбную продукцию.-0-

Ограничения по поставкам белорусской говядины на кости в Россию могут быть сняты в ближайшее время - Богданов Как сообщалось, Россельхознадзор весной текущего года ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии.

Беларусь планирует закупить 200 тыс. т зерна за рубежом "Рассматриваем возможности Казахстана, Украины, России в этом плане. Регионы будут закупать зерно сами", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.