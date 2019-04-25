Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ с 2020 года - Каранкевич

25 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на российский газ, которая будет действовать с 2020 года, сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Переговоры проводятся с мая 2017 года, в том числе на уровне профильных министерств. Наши предложения неоднократно направлялись российской стороне для рассмотрения. Сейчас в очередной раз Минэнерго подготовило проект соответствующего протокола внесения изменения в ценовое соглашение 2011 года. Он официально 10 апреля направлен по дипломатическим каналам Министерству энергетики в Россию. Завтра, 26 апреля, намечена встреча профильных замминистров в Минэнерго Российской Федерации, где также будет обсуждаться этот вопрос. А на следующей неделе планируется моя встреча и переговоры с министром энергетики России Александром Новаком".

Об итогах проведенных переговоров будет доложено правительству обеих стран. "Этот вопрос непростой, но мы понимаем и видим, что те предложения, которые подготовлены и внесены Беларусью, позволяют поэтапно к 1 января 2025 года создать равные условия для субъектов хозяйствования в Беларуси и России", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Он напомнил, что цена на газ для Беларуси в 2019 году является фиксированной и составляет $127 за 1 тыс. куб.м на границе.

Согласно ранее достигнутым договоренностям стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси в 2020-2024 годах до 1 июля 2019 года.-0-