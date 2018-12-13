Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров и создание условий для равного доступа на рынки - Румас

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров во взаимной торговле и создание условий для равного доступа на рынки друг друга, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам заседания Совета Министров Союзного государства в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании союзного Совмина рассмотрено более 20 вопросов. Одной из главных тем стали итоги тoргово-экономического сотрудничества. В 2017 году взаимный товарооборот Беларуси и России увеличился более чем на 23% и составил свыше $32 млрд. По итогам 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 12,7%.

"Сейчас крайне важно закрепить эту тенденцию. В связи с этим особую важность приобретает тема конкурентных условий осуществления хозяйственной деятельности в Беларуси и России. Многие другие вопросы сотрудничества уже решены, по отдельным предстоит еще работа. Мы договорились продолжить диалог по созданию благоприятных условий во взаимной торговле и увеличению российско-белорусского товарооборота, в том числе за счет снятия препятствующих торговле барьеров и ограничений, создания условий равного доступа субъектов хозяйствования на рынки Беларуси и России", - отметил Сергей Румас.

На заседании рассматривался ход выполнения плана мероприятий по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве на 2017-2019 годы. "Обсуждая эту тему, поддержали координацию совместных усилий по развитию предпринимательской инициативы, обмену опытом и достижениями в этой сфере в рамках соответствующих мероприятий, реализуемых под эгидой Союзного государства и при участии Постоянного Комитета СГ", - сказал премьер-министр.

Сегодня также рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения агропродукции Союзного государства на 2019 год. Одобрены индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов СГ на следующий год по нефти, автомобильному бензину, дизельному топливу, мазуту.

Внимание уделили перспективам дальнейшего развития Союзного государства, рассмотрена реализация приоритетных направлений и первоочередных задач в этой области на среднесрочную перспективу до 2022 года. В повестке сегодняшнего заседания были и такие важные вопросы, как бюджетный блок, реализация союзных программ, сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Традиционно обсудили социальные и гуманитарные вопросы. "В преддверии знаменательных юбилейных дат - 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне - мы говорили, как организовать празднование этих мероприятий на высоком уровне", - добавил Сергей Румас.

По итогам заседания подписан ряд документов по расширению сотрудничества в Союзном государстве.-0-

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