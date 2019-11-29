29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сблизили позиции по некоторым вопросам сотрудничества в газовой сфере. Об этом сегодня журналистам на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

На текущей неделе Владимир Семашко провел переговоры с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. "В каких-то вопросах сблизили позиции, в других - пока нет. Больше ничего не могу сказать", - отметил посол.

"Позиции сблизятся, но не сегодня", - добавил он.

Отвечая на вопрос о газовом контракте на 2020 год, Владимир Семашко сказал, что не хотел бы предвосхищать некоторые события, но подписание, по его словам, "может быть быстрее, чем 31 декабря".-0-