Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике - Головченко

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня по итогам встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, рано говорить, что приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату. Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций", - сказал Роман Головченко.

По его словам, это мероприятия "по согласованию дальнейшей промышленной политики и ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала России и Беларуси".

Роман Головченко пояснил, что обсужденные сегодня вопросы касались всего спектра взаимоотношений Беларуси и России в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.-0-