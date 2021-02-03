Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации - Головченко

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать взаимодействие. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации", - сказал Роман Головченко.

Он считает, что укрепление и развитие сотрудничества с Россией является для Беларуси приоритетным направлением.

По оценке Романа Головченко, сегодня экономики Беларуси и России начинают восстанавливаться после шоков, которые были связаны с коронавирусной инфекцией.

"Радует, что процесс идет синхронно, укрепление экономического развития наблюдается у обеих стран, и это очень важно, потому что Россия была, остается и, я уверен, будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах", - отметил Роман Головченко.-0-

Фото Оксаны Манчук

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