Беларусь и Россия согласовали основную часть вопросов по аграрной политике - Минсельхозпрод

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали основную часть вопросов по аграрной политике, сообщили БЕЛТА в Минсельхозпроде по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в сфере АПК и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Обсуждался текущий статус работы по согласованию дорожных карт Союзного государства. "Министерства ведут совместную работу по формированию единой аграрной политики, основная часть вопросов уже согласована", - отметили в пресс-службе.

На повестке дня была также разработка прогнозных балансов продукции АПК на 2020 год. Торговые балансы остаются основным механизмом регулирования аграрного рынка Союзного государства, в связи с чем была отмечена необходимость их согласования в ближайшее время.-0-