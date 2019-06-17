Беларусь и Россия согласовали позиции по аграрному сектору для программы интеграции в СГ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали позиции по аграрному сектору, которые предлагается включить в готовящуюся программу интеграции в Союзном государстве. Об этом шла сегодня речь на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается программы интеграции, я так понимаю, что принципиально у нас отличий нет по взаимодействию, единой политике аграрного производства. Мы позиции согласовали и обобщим их", - отметил Анатолий Хотько.

Дмитрий Патрушев подтвердил согласование позиций и заинтересованность в развитии двухсторонних отношений в аграрной сфере. "На наш взгляд, разработанный формат программы предполагает включение в нее мероприятий и решений, носящих стратегический характер для совместного развития экономики. Поступившие в Минсельхоз России предложения от Минсельхозпрода Беларуси, касающиеся конкретизации некоторых пунктов проекта программы, как нам представляется, могут быть использованы для дальнейшей реализации согласованных решений", - добавил он.

Более детализированные предложения будут рассмотрены позже, когда общая концепция интеграции будет согласована.

Планируется, что подходы по интеграции будут обсуждаться 21 июня в Минске на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.-0-