27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия заинтересованы в укреплении сотрудничества в области микроэлектроники. Об этом шла речь на встрече заместителя министра промышленности Беларуси Андрея Буйневича и заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минпрома.

"Встреча стала очередным шагом на пути к укреплению сотрудничества двух стран в области микроэлектроники. Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в высокотехнологичных отраслях: микроэлектроники и производства специального технологического оборудования", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, продукция отечественных предприятий "Интеграл" и "Планар" соответствует требованиям российского потребителя. Эти производственные объединения способны разрабатывать и производить электронные компоненты специального назначения, а также специальное технологическое оборудование для их производства.

"ОАО "Планар" успешно сотрудничает с рядом российских партнеров, таких как НИУ "МИЭТ", АО "ЗИТЦ", НИИИС им. Ю.Е.Седакова и другими высокотехнологическими организациями. Продукция ОАО "Интеграл" поставляется в 28 стран мира, но крупнейшим ее потребителем является Российская Федерация. На восточную соседку приходится 80% экспорта продукции, выпускаемой предприятием", - рассказали в министерстве.-0-