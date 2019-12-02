Беларусь и Сербия стремятся увеличить товарооборот до $500 млн - Вучич

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия стремятся увеличить товарооборот до $500 млн, заявил Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко - искренний друг Сербии и сербского народа. Беларусь - поистине дружественная страна для Сербии. Мы гордимся нашими белорусскими друзьями, - сказал Александр Вучич. - В 2018 году мы на 38% увеличили товарооборот. Верю, что в этом году получится $160 млн, но и этого недостаточно. Мы должны работать и пытаться поставить перед собой цель, чтобы товарооборот достиг цифры в $500 млн".

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