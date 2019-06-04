Беларусь и Сингапур намерены подписать соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси и Министерство промышленности и торговли Сингапура подписали сегодня меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Документ подписан по итогам встречи министров Дмитрия Крутого и Ко По Куна. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также перспективные направления взаимодействия. Особое внимание было уделено состоянию двусторонних переговоров по заключению соглашения о свободной торговле услугами и осуществлению инвестиций между Беларусью и Сингапуром в рамках создания полномасштабной зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром, предполагающей свободное движение товаров, услуг и капитала.

Как отмечается, подписанный меморандум урегулировал вопросы ведения переговоров по услужно-инвестиционному соглашению, а также подтвердил намерения сторон подписать соглашение о свободной торговле услугами и осуществлению инвестиций между Беларусью и Сингапуром после завершения переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации.-0-