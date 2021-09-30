30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Тунис заинтересованы во взаимодействии деловых кругов. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туниса в России и Беларуси по совместительству Тараком Бен Салемом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт палаты.

"Стороны рассмотрели перспективы белорусско-тунисского торгово-экономического сотрудничества, возможности активизации взаимодействия деловых кругов, развития партнерских отношений между БелТПП и ассоциациями бизнеса Туниса, проведения двусторонних мероприятий, а также участия белорусских и тунисских предприятий и организаций в крупных международных выставках на территории двух стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, во встрече принял участие почетный консул Беларуси в Тунисе Сергей Сидорский.-0-