Беларусь и Турция готовятся провести в Анкаре первое заседание рабочей группы по сельскому хозяйству

Виктор Рыбак и Бекир Пакдемирли во время встречи. Фото посольства Беларуси в Турции

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турецкой Республике Виктор Рыбак провел встречу с министром сельского и лесного хозяйства этой страны Бекиром Пакдемирли, который также является сопредседателем двусторонней межправительственной экономической комиссии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Турции.

В ходе встречи подтвержден высокий уровень политических связей между Беларусью и Турцией, подчеркнута важность наращивания белорусско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

Состоялся также обмен мнениями о подходах к развитию двустороннего взаимодействия в сфере сельского хозяйства и продовольствия в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 года.

Собеседники договорились продолжить подготовку первого заседания совместной рабочей группы по сельскому хозяйству в Анкаре.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию двусторонней торговли продукцией сельскохозяйственного назначения. В этой связи руководитель белорусского загранучреждения представил на рассмотрение партнерам новые перспективные товарные позиции для импорта в Турцию и налаживания коммерческих связей между субъектами хозяйствования двух стран.-0-