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22 ноября 2019, 20:53

Беларусь и Украина до конца года проведут встречу для обсуждения водного пути Е40

Во время встречи
Во время встречи

22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина до конца года проведут встречу для обсуждения водного пути Е40. Такая договоренность достигнута премьер-министрами двух стран, сообщил руководитель белорусского правительства Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что до конца года, как и ставили задачу главы государств, соберется белорусско-украинская межправкомиссия, чтобы отработать вопросы, которые есть в двусторонней повестке. В первую очередь водный путь Е40. Это крупный инфраструктурный проект, который мы должны вместе с Украиной реализовать", - сказал Сергей Румас.

Сегодня на встрече также обсуждалось, как выполняются договоренности президентов Беларуси и Украины, которые были достигнуты во время Форума регионов в Житомире. "Обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, касающиеся поставок нефтепродуктов, торговлю, вопросы гуманитарной сферы", - пояснил глава белорусского правительства.

Встреча с украинским коллегой состоялась на полях инвестиционного саммита для стран "Восточного партнерства". Сергей Румас обратил внимание, что Беларусь была инициатором этого форума. "Для нас исключительно важна экономическая составляющая в "Восточном партнерстве". Мы всегда это говорили и активно поддерживаем развитие этого направления", - подчеркнул он. -0-

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