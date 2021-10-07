Беларусь и Венесуэла планируют перезапустить проекты в строительстве и промышленности

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла планируют перезапустить двусторонние проекты в строительстве и промышленности. Об этом сообщил сегодня журналистам специальный посланник Президента Венесуэлы Адан Чавес Фриас по итогам встречи с Президентом Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы провели очень важную встречу с Президентом Лукашенко, обсудили ряд вопросов совместной деятельности. Мы подтвердили взаимную заинтересованность в поддержке между нашими странами, народами. Мы договорились перезапустить те проекты, которые реализовывали ранее, наметили новые направления сотрудничества: в энергетической, горнодобывающей, технологической сферах, в сфере сельского хозяйства", - отметил Адан Чавес.

Как сообщалось, Адан Чавес Фриас в эти дни посещает Беларусь. В программе визита спецпосланника Президента Венесуэлы - встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Как ожидается, венесуэльский гость выступит с лекцией в БГУ и примет участие в открытии выставки "Трансатлантик арт-мессидж" в Национальной библиотеке Беларуси.

Ранее Адан Чавес уже посещал Беларусь. В октябре 2017 года он вошел в состав правительственной делегации в рамках визита Президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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