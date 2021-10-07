Лукашенко: настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы и выстроить еще более сильное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со специальным посланником Президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси не просто очень хорошо знают, помнят нашего друга - твоего брата (Адан Чавес - старший брат бывшего Президента Венесуэлы Уго Чавеса. - Прим. БЕЛТА). Хорошо, что ты приехал в это время, есть о чем поговорить, есть общие вопросы, которые мы должны обсудить. И сразу же хочу сказать, что дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси. Абсолютно нет. У нас есть очень серьезная, мощная база и фундамент нашего сотрудничества, заложенные еще во времена Чавеса, Мадуро (нынешний Президент Венесуэлы Николас Мадуро. - Прим. БЕЛТА). Надо откровенно сказать, что и Венесуэла, и Беларусь слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Адан Чавес

По словам главы государства, странам есть на что опереться, чтобы в современных условиях противодействовать любым атакам.

"Мы полны решимости действовать в этом направлении. Думаю, настало время подвергнуть ревизии наши отношения и выстроить еще более сильные отношения. Это странно, что мы имеем в торгово-экономической сфере отношения такого уровня. При этом все, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле, - отметил Президент. - Нам нужно выстроить план возобновления наших интенсивных отношений и реализовать его в ближайшие два-три года".

Адан Чавес в свою очередь заявил, что для него всегда большая честь встретиться с Президентом Беларуси и поблагодарить за поддержку венесуэльского государства. "Будьте уверены, что венесуэльский народ по отношению к белорусскому народу испытывает такие же эмоции. Господин Мадуро передает вам огромный привет. Наше отношение к белорусскому народу не изменилось, так как в своем большинстве венесуэльский народ - это "чависский народ". Он с точно такой же любовью относится к вам", - сказал спецпосланник.

Как сообщалось, Адан Чавес Фриас в эти дни посещает Беларусь. В программе визита спецпосланника Президента Венесуэлы - встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Как ожидается, венесуэльский гость выступит с лекцией в БГУ и примет участие в открытии выставки "Трансатлантик арт-мессидж" в Национальной библиотеке Беларуси.

Ранее Адан Чавес уже посещал Беларусь. В октябре 2017 года он вошел в состав правительственной делегации в рамках визита Президента Венесуэлы Николаса Мадуро.-0-