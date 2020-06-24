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24 июня 2020, 12:48

Беларусь и Венгрия будут расширять сотрудничество в сфере племенного птицеводства

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время рабочей встречи обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере агропромышленного комплекса, а также дальнейшее сотрудничество в области семеноводства и племенного птицеводства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Работа по данным направлениям уже ведется. Между ОАО "1-я Минская птицефабрика" и ООО "Баболна Тетра" (Венгрия) подписан договор на поставку прародительских цыплят от исходных линий венгерских яичных кроссов Тетра коричневый и Тетра белый для улучшения качественных показателей белорусского кросса и обеспечения яичных птицефабрик Беларуси родительскими формами", - отметили в пресс-службе. Благодаря проекту с этого года Беларусь практически освобождается от импорта племенных стад кур-несушек, а начиная с 2023-го сможет полностью обеспечить отечественный рынок собственной породой кур яичного направления, соответствующей мировому уровню.

Фото Минсельхозпрода
Фото Минсельхозпрода

Как сообщалось, во время официальной встречи премьер-министра Беларуси Романа Головченко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня был заключен меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области племенного птицеводства. Документ подписали Иван Крупко и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Согласно меморандуму стороны будут оказывать содействие в развитии взаимодействия предприятий двух стран по нескольким направлениям. В их числе - поставки прародительских цыплят от исходных линий высокопродуктивных кроссов, поддержка создания совместных предприятий и инвестиционного сотрудничества с целью развития в Беларуси гусеводства на основе высокопродуктивных венгерских пород гусей, привлечение новых технологий в производство птицеводческой продукции. Меморандумом также предусмотрено сотрудничество в области научной и исследовательской деятельности, обмена информацией, технической документацией и опытом проведения селекционной работы в области племенного птицеводства.-0-

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Беларусь Венгрия сельское хозяйство сотрудничество
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