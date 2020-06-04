4 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия будут сотрудничать в сфере птицеводства. Соответствующий рамочный договор подписали сегодня представители 1-й Минской птицефабрики и компании "Баболна Тетра" (Венгрия), передает корреспондент БЕЛТА.

Во время подписания

Договор рассчитан на три года и предусматривает селекционную работу с птицей и получение племенного молодняка яичного направления. Венгерский партнер будет поставлять 1-й Минской птицефабрике суточных прародительских цыплят от исходных линий яичных кроссов Тетра коричневый и Тетра белый для улучшения качественных показателей белорусского кросса и обеспечения яичных птицефабрик Беларуси родительскими формами. Общая сумма договора составляет более 3,4 млн евро. Благодаря этому проекту с текущего года Беларусь практически освобождается от импорта племенных стад кур-несушек, а начиная с 2023 года сможет полностью обеспечить отечественный рынок собственной породой кур яичного направления мирового уровня.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Республике Беларусь Жолт Чутора

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время переговоров отметил, что товарооборот между Беларусью и Венгрией постоянно растет, по итогам 2019 года этот показатель увеличился более чем на 10%, в январе-марте текущего года товарооборот между странами также вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Мы заинтересованы в поставках венгерской кукурузы, крупного рогатого скота, птицы. Это те направления сельскохозяйственного сектора Венгрии, которые очень серьезно развиты. Отношения между нашими странами складываются на высочайшем политическом уровне, также у нас полное понимание с коллегами из агропромышленного комплекса", - сообщил замминистра.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора также подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений. "В Венгрии многое знают о Беларуси и о высоком уровне сельского хозяйства. Хорошо, когда между странами проводятся такие переговоры, которые приводят к тому, что компании приступают к реализации крупных проектов. Мы будем очень рады таким образом помочь развитию птицеводства Беларуси", - отметил дипломат.

С белорусской стороны договор подписал исполняющий обязанности генерального директора ОАО "1-я Минская птицефабрика" Дмитрий Казакевич, с венгерской - совладелец компании "Баболна Тетра" Дердь Буза.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Беларусь заинтересована в реализации совместного с Венгрией проекта по выращиванию гусей Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло подчеркнул, что Венгрия в этой сфере является одним из лидеров.

Беларусь в 2019 году увеличила экспорт продукции АПК в Венгрию более чем в три раза Торгово-экономические отношения Беларуси с Венгрией развиваются поступательно, за прошлый год товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между странами составил $17,398 млн и увеличился на 12,3% по сравнению с 2018 годом.