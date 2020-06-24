24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия намерены расширять сотрудничество в атомной энергетике. Перспективы взаимодействия двух стран обсуждались на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Беларуси Жолта Чуторы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

Речь шла о реализации подписанного 5 июня 2020 года в Минске меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики Беларуси и аппаратом премьер-министра Венгрии. В частности, обсуждены возможности привлечения белорусских организаций к строительству в Венгрии объектов инфраструктуры атомной электростанции "Пакш-2". Стороны также договорились о взаимодействии в сфере подготовки кадров для АЭС. В ближайшее время будет проработан вопрос о формировании соответствующих программ обучения и обмена специалистами. Кроме того, рассмотрены возможности партнерства в области обращения с отходами АЭС.

Планируется, что до конца года Беларусь посетит венгерская делегация для детальной отработки достигнутых договоренностей о сотрудничестве. "Во время этого визита мы готовы выработать практические решения по тем направлениям, которые заложены в меморандуме", - отметил Виктор Каранкевич.

Жолт Чутора назвал важным взаимодействие двух стран в атомной энергетике и выразил заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Посол также рассказал, что венгерский город Герьен и белорусский Островец планируют подписать соглашение о побратимских связях. "Это, безусловно, будет содействовать укреплению сотрудничества наших стран", - подытожил он.-0-