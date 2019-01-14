Беларусь и Венгрия обсудили перспективы новых совместных проектов

Во время встречи. Фото Минэкономики

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы создания новых совместных белорусско-венгерских проектов обсуждались на встрече министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Венгрией.

Обсуждались потенциальные направления для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия, а также возможные сферы для создания совместных проектов - фармацевтическая и банковская отрасли, машиностроение, деревообработка, строительство.-0-

Петер Сийярто и Дмитрий Крутой. Фото Минэкономики