27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам заинтересованы в расширении взаимодействия по линии бизнеса. Об этом сообщил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин на бизнес-встрече в режиме онлайн "Беларусь - Вьетнам: новые горизонты стратегического экономического партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Взаимодействие наших стран динамично развивается, только за последние годы прошли значимые визиты как политического характера, так и делового, состоялись встречи на самом высоком уровне, представителей бизнеса, проводится ряд выставочных мероприятий, форумов, где бизнес выстраивает взаимовыгодное сотрудничество. Все это говорит о том, что Беларусь и Вьетнам заинтересованы в расширении взаимодействия по линии бизнеса", - отметил заместитель председателя БелТПП.

Между странами хорошо развито межрегиональное сотрудничество: город Минск и практически все области Беларуси имеют соответствующие соглашения с Вьетнамом. "Помимо торгово-экономических отношений мы сотрудничаем в социальной и культурной сферах. Все это нацелено на расширение взаимосвязей, помогает взаимной торговле, увеличивает наш товарооборот, а он за последние годы вырос в разы. Я надеюсь, что и сегодняшнее мероприятие будет способствовать экономической интеграции Беларуси и Вьетнама", - подчеркнул Денис Мелешкин.

По его словам, существуют различные перспективы для дальнейшего развития отношений. "Беларусь - это центр Европы, Вьетнам - один из основных экономических центров в азиатском регионе. Нам надо использовать преимущества наших стран, чтобы сотрудничество по линии бизнеса развивалось и дальше", - считает Денис Мелешкин.

Заместитель руководителя БелТПП также сообщил, что эта онлайн-встреча вызвала широкий интерес у представителей бизнеса Беларуси. Для участия в ней зарегистрировалось более 120 компаний различных сфер и направлений, которые заинтересованы в ведении бизнеса с партнерами из Вьетнама и установлении торговых взаимоотношений.-0-

Вьетнам считает Беларусь важным политическим и экономическим партнером - ректор НЭУ Ханоя Об этом сказал ректор Национального экономического университета Ханоя профессор Фам Хонг Тьуонг на бизнес-встрече в режиме онлайн "Беларусь - Вьетнам: новые горизонты стратегического экономического партнерства".