Беларусь и Вьетнам заинтересованы в создании новых совместных производств

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам заинтересованы в создании новых и развитии действующих совместных производств. Об этом шла речь сегодня на встрече министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Фам Хаем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства экономики Беларуси.
Дмитрий Крутой и Фам Хай обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, перспективные направления взаимодействия. Особое внимание уделено необходимости реализации потенциала для наращивания взаимного товарооборота и инвестиционной активности. Стороны также отметили важность максимального использования преимуществ соглашения о зоне свободной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Вьетнамом, подписанного в 2015 году.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.-0-
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