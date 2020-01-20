Беларусь и Всемирный банк будут развивать сотрудничество в области кластерного менеджмента

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на встрече с группой специалистов Всемирного банка обсудил результаты совместной программы ЕС и Беларуси в поддержку развития частного сектора экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

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Во встрече также принимали участие представители консультационной компании Cluster Competitiveness Group, Inc. (Испания), которая является исполнителем мероприятий по компоненте "Инициативы повышения конкурентоспособности". Специалисты обсудили результаты второго этапа обучения целевой учебной группы по образовательной программе Всемирного банка в области кластерного менеджмента. Численность группы составила более 40 человек, в ее состав вошли руководящие работники органов власти, ответственных за формирование и реализацию кластерной политики на национальном, региональном и местном уровнях, а также представители руководства профессиональных ассоциаций (союзов юридических лиц) и технопарков. Обе стороны дали высокую положительную оценку процессу обучения и вовлеченности участников целевой учебной группы.

Также состоялось обсуждение прошедшего на площадке офиса представительства Всемирного банка в Беларуси семинара-презентации экспертами ВБ работы по вышеуказанной совместной программе с участием широкого круга представителей заинтересованных государственных органов и научной сферы. Основной целью семинара было информирование и налаживание контактов для дальнейшего сотрудничества в реализации мероприятий по активному привлечению сторон, заинтересованных в реализации кластерных инициатив по четырем приоритетным секторам, отобранным Минэкономики (информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, биотехнологии и зеленая экономика, приборостроение и робототехника). В этих сферах в настоящее время имеется наибольший организационный и инновационный потенциал для обеспечения системной интеграции науки, образования и бизнеса на основе кластерной модели развития.

Стороны констатировали высокую значимость проекта для Беларуси и подтвердили намерения плодотворно сотрудничать в дальнейшем.-0-