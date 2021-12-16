Беларусь инициировала продлить на 3 года нулевые пошлины на ввоз в ЕАЭС комплектующих для велосипедов

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь инициировала продлить на три года действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на ввоз в Евразийский экономический союз отдельных видов комплектующих для производства велосипедов. Общественное обсуждение этого предложения на правовом портале ЕАЭС продлится до 26 декабря, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предложение Беларуси направлено на поддержку производителей велосипедов, увеличение номенклатуры и объемов выпускаемой ими продукции, - отметила Ия Малкина. - По мнению белорусской стороны, это повысит конкурентоспособность производимых в ЕАЭС велосипедов и сохранит благоприятные условия для долгосрочного развития отрасли".

До 28 декабря продлится обсуждение инициативы России об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на постоянной основе в отношении орехов ши, орехов шореи, семян индийской гарцинии и семян костяники мангиферы индийской. "Эти товары применяются для изготовления стеаринов экзотических масел, которые являются основным компонентом специализированных жиров, заменителей и эквивалентов масла какао и широко используются в масложировой и кондитерской отраслях промышленности", - пояснила официальный представитель ЕЭК.

До 9 января продлится обсуждение изменений в приложение к правилам определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. "Проектом устанавливаются условия производства в отношении товаров отраслей "Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность", "Специальное машиностроение", "Медицинские изделия", а также "Строительные материалы". Подготовленные изменения позволят обеспечить этим товарам беспрепятственный доступ к госзакупкам", - добавила Ия Малкина.-0-