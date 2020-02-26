Беларусь может получить от РФ более $61 млн компенсации из-за грязной нефти - "Белнефтехим"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может получить от России более $61 млн компенсации за грязную нефть, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Мы по протоколу имеем 563 тыс. т грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель - по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн", - отметил Александр Тищенко.

Как сообщал ранее зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель.

"Белнефтехим" 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-