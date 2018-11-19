Беларусь на полгода вводит запрет на вывоз необработанных шкур КРС

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это предусмотрено постановлением Совета Министров №836 от 16 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Запрет будет действовать с 24 ноября текущего года по 23 мая 2019 года. В этот же период экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС дубленых кож будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Министерству иностранных дел Беларуси поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.-0-