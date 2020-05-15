15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь начинает поставки нефти из США. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Владимира Макея, сообщает БЕЛТА.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - отметил министр.

Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области, - отметил Владимир Макей. - Ведем работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей. Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям".

Министр также заявил, что белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии.-0-

Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Беларуси прибудет в Клайпеду в начале июня "Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont (штат Техас. - Прим. БЕЛТА). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду - в начале июня", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Помпео: США готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях На этой неделе первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Эта конкурентная сделка укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок.