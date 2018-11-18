Беларусь намерена продолжить активное всестороннее сотрудничество с Азербайджаном - Русый

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси намерено продолжить активное всестороннее сотрудничество с Азербайджаном. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня в Минске на заседании белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство Беларуси намерено продолжать активное всестороннее взаимодействие с азербайджанскими партнерами, в том числе в формате двусторонней межправительственной комиссии, в любом другом порядке. Каждый проект будем рассматривать столько, сколько понадобится, и всегда будем находить решение", - заверил Михаил Русый.

Он выразил удовлетворение динамикой торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном. Товарооборот двух стран в январе-сентябре увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $331,5 млн. "Сейчас необходимо активно работать над новыми совместными проектами, чтобы тенденция роста взаимного товарооборота носила устойчивый, долговременный характер. Придаем большое значение расширению сотрудничества в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации, работе Гянджинского автомобильного завода по сборке тракторов, зерноуборочных комбайнов, техники МАЗ и выпуску другой промышленной продукции. Мы совместно создали отрасль сельскохозяйственного машиностроения", - отметил вице-премьер.

По его словам, сотрудничество двух стран на новый уровень выведет создание сборочного производства белорусско-азербайджанских тракторов в Турции. "Это новый перспективный проект трех государств. Его успешная реализация откроет дорогу для наших новых инициатив по совместному освоению рынка региона", - добавил Михаил Русый.

Ягуб Эюбов и Михаил Русый

Перспективным он назвал сотрудничество Беларуси и Азербайджана в сфере транспорта и логистики, нефтехимической сфере, в области фармацевтики. "Готовы к дальнейшим шагам по созданию в Азербайджане современного производства противоопухолевых препаратов. Это не только экономический, но и социальный проект. Полагаю, что стороны в оперативном порядке наладят общение, чтобы уже в следующем году была получена продукция на данном предприятии", - сказал вице-премьер.

Белорусское правительство также намерено активно содействовать росту взаимных поставок продовольствия. "Азербайджанским потребителям уже хорошо знакомы молочные, мясные, кондитерские изделия из Беларуси. Мы приветствуем открытие в Минске в прошлом году Торгового дома Азербайджана и другие аналогичные инициативы наших друзей, будем оказывать со стороны правительства максимальное содействие", - сказал Михаил Русый.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов отметил необходимость укрепления экономического сотрудничества двух стран. "Достигнутый уровень товарооборота не соответствует нашему потенциалу. Важны сложившиеся сердечные, дружеские отношения. Это имеет большую цену", - добавил он.

Ягуб Эюбов

По итогам заседания межправкомиссии подписано семь документов, три из которых касаются сотрудничества с Гянджинским автомобильным заводом.-0-

Михаил Русый и Ягуб Эюбов подписали протокол заседания межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Фото Оксаны Манчук