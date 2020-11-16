Беларусь намерена задействовать портовую инфраструктуру в румынской Констанце для продвижения экспорта

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил расположенный в историческом регионе Добруджа уезд Констанца. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Румынии.

"Основная цель поездки - продвижение продукции белорусских предприятий на румынский рынок, а также проработка возможности совершенствования логистики белорусского экспорта как в Румынию, так и через Румынию - в третьи страны", - отметили в дипломатической миссии.

Белорусский дипломат посетил крупнейшие терминалы морского порта в Констанце и встретился с руководством этих терминалов. Во время переговоров обсуждались возможности задействования портовой и логистической инфраструктуры в Констанце для продвижения белорусского экспорта в Румынию и через нее - в другие государства Европейского союза и в третьи страны, а также для транспортировки румынского экспорта через Беларусь в страны ЕАЭС, в том числе с использованием инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" как узловой платформы Шелкового пути.

Андрей Гринкевич также посетил расположенные в Констанце компании в сферах промышленности, включая транспорт, энергетику, сельское хозяйство, и обсудил с их руководством вопросы налаживания и развития сотрудничества с Республикой Беларусь.

В Констанце находится крупнейший морской порт Румынии и второй по величине на Черном море. Через уезд Констанца протекает вторая по протяженности река в Европе (после Волги) и самая длинная река на территории Европейского союза - Дунай. Тем самым Констанца представляет собой морские ворота Румынии. Дополнительное преимущество - наличие железнодорожной колеи 1520 мм, доходящей до морского порта в Констанце. Мэрия Констанцы использует белорусские автобусы МАЗ в качестве городского транспортного средства.-0-