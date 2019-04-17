Беларусь настаивает на соблюдении нормы ЕАЭС о взаимном признании ветсертификатов

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь настаивает на соблюдении нормы ЕАЭС о взаимном признании ветеринарных сертификатов, заявил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы возражаем против этого (непризнания белорусских ветсертификатов. - Прим. БЕЛТА) и считаем незаконным. Конечно, наш представитель будет участвовать в переговорах и отстаивать нашу позицию", - сказал Алексей Богданов. По его словам, такие действия российской стороны разрушают отношения, которые были построены и заложены в базу Договора о ЕАЭС.

Ранее СМИ сообщили, что на заседании Евразийского межправсовета, которое пройдет в Ереване 30 апреля, российская сторона намерена добиваться отмены решения ЕЭК от 22 января 2019 года "О выполнении РФ обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС". Документ был принят как реакция ЕЭК на ограничения Россельхознадзором поставок в Россию молочной продукции из Беларуси. В ЕАЭС действует норма о взаимном признании ветеринарных сертификатов, и закрытие российского рынка от сертифицированной белорусской продукции комиссия признала нарушением.-0-