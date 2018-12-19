Беларусь обсудила с Мьянмой вопросы расширения экспорта продукции

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме (по совместительству) Владимир Гошин посещает с рабочим визитом Мьянму 18-20 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Сегодня состоялась встреча с государственным советником, министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Стороны обсудили широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, расширение договорно-правовой базы, а также шаги по активизации двусторонних контактов, в том числе в контексте предстоящей в 2019 году 20-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Владимир Гошин встретился с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Мьянмы Ом Вином и министром коммерции Тхам Мьином. Во время переговоров обсуждены вопросы расширения поставок всего спектра белорусской продукции на рынок Мьянмы.-0-