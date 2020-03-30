Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси и Национальный банк обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам - членам фонда помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренных действий.

Ранее МВФ заявлял о готовности предоставить до $40 млрд на эти цели странам со средним уровнем дохода, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн.-0-